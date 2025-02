Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Ecco tutto quel che è successo nell’ultimo weekend per le giovanili della Vareisna calcio, con vittorie solide e pareggi per le squadre della nostra agonistica.

Under 19 Nazionale

Nel campionato più equilibrato di sempre degli ultimi anni la squadra di mister Simone Moretti si ferma sullo 0-0 contro il Novaromentin. Manca solo il gol nella sfida in casa dei piemontesi. La classifica è cortissima, prossimo impegno interno contro la capolista Pro Sesto distante solo tre punti.

Under 17 Élite

Il gol di bomber Colugnat e la magia su punizione di Sisti guidano alla vittoria la squadra di mister Mezzotero. Una vittoria importantissima contro la Baranzatese per 2-1. Questi tre punti conquistati portano i nostri ragazzi a +7 sulla seconda in classifica.

Under 16 Varesina Élite

Spettacolare 3-2 per i ragazzi di mister Arban contro la Castellanzese. In un ottovolante di emozioni, la spuntano i nostri ragazzi, che dopo le reti di Crema e Bubba, vincono grazie alla rete di Bongiorno all’ultimo minuto di recupero. Squadra prima in classifica a +4 sulla seconda.

Under 16 Accademia Élite

Finisce in parità la sfida contro il Casteggio per i ragazzi di mister Di Bari, sempre a un passo dal fare il salto in zona playoff. Dopo il vantaggio di Santandrea i pavesi la ribaltano fino al 2-2 definitivo di Morosi che regala un punto ai compagni.

Under 15 Varesina Élite

Un gol di Rabbolini nel primo tempo e il gol di Perina nella ripresa danno alla squadra di mister Pesavento la vittoria pesantissima sul difficile campo del Bulgaro. Finisce 2-1 coi nostri ragazzi che con questi tre punti salgono a +8 sulla seconda in classifica, ancora imbattuti.

Under 15 Accademia Élite

Il campo della Masseroni Marchese è letale per i ragazzi di mister Colombo, che perdono 5-3 a Milano dopo una partita dall’altissimo livello di agonismo e intensità, come spesso accade sul campo in questione. Non bastano il gol di Vizza e la doppietta di Ciani.

Under 14 Varesina Regionale

Goleada per la capolista Varesina di mister Simionato nella sfida alla Besnatese. I nostri ragazzi ne fanno 16 in una gara a senso unico. I marcatori:

Pt: 1’Dovico,11’Preleci, 12’Schsani,15’Folino,22’Autorete, 33’Schisani

St:2’Antonini,6’Antonini, 13’Piatti,16’Soumahoro, 19’26’Ligori,27’30’De Meo,32’33’Soumahoro

Under 14 Accademia Regionale

Con grinta e voglia i ragazzi di mister Bulgheroni strappano un pareggio e sfiorano la vittoria sul campo impossibile del Gorla. Sotto 1-0 con un rigore nel primo tempo, nel finale arriva il pareggio voluto di Paganotto.

Under 14 Accademia

A Maccagno i ragazzi di mister Pascale vincono grazie alla tripletta di Gjeloshi, che sigilla il 3-0 contro il France Sport. I ragazzi di Mister Pascale restano in scia della Valceresio capolista, ancora da imbattuti.

