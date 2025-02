Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione dei marciapiedi della parte terminale di via Volta, in direzione nord, nella frazione di San Damiano. Si tratta di un intervento dal quadro economico complessivo di 120mila euro, di cui 56.000 finanziati grazie all’accordo di partenariato del distretto del commercio “Alte Groane” che riunisce i comuni di Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto, Lazzate e Lentate sul Seveso. L’intervento, infatti, è finalizzato a tutelare e incentivare l’insediamento di nuovi esercizi commerciali all’interno del “borgo commerciale di San Damiano”.

In particolare, l’intervento prevede la realizzazione di un marciapiede in materiale convenzionale, percorribile per disabili con larghezza minima garantita di 1,20 m lungo il tratto ovest della via Volta dal civico 109 in direzione nord e poi marciapiede in pietra sul lato opposto fino al confine con il Comune di Cogliate. Contestualmente sarà realizzato un cavedio sotterraneo per la banda larga e l’interramento della linea della pubblica illuminazione. Sarà quindi realizzato un attraversamento pedonale semaforizzato con sistema radar per il controllo della velocità dei veicoli in transito e l’integrazione dei passaggi pedonali e della segnaletica esistente.

I lavori hanno una durata complessiva fissata in circa 100 giorni, fino al 10 maggio, ma verranno realizzati in 3 fasi distinte. La prima fase riguarderà la via Volta nel tratto compreso tra il civico 105 e il 122, la seconda dal civico 122 di via Volta all’intersezione con via Matteotti, la terza il tratto tra l’intersezione con via Matteotti e quello con la via Ai Campi e Petrarca del Comune di Cogliate. Nel tratto di volta in volta interessato, verrà istituito divieto di sosta e fermata e senso unico alternato.

L’ordinanza che regolamenta l’attività di cantiere e le modifiche alla viabilità dispone che i lavori vengano sospesi dalle 8 del 20 marzo alle 24 del 26 marzo, lasciando la completa transitabilità della via Volta, in occasione dello svolgimento della sagra della “Madona de marz”. Le fermate dell’autobus delle linee Air Pullman saranno modificate con accordo tra impresa e società dei trasporti.

“Con questo importante intervento si va a garantire maggiore sicurezza ai pedoni su questo tratto di strada provinciale a beneficio anche dell’accessibilità alle attività commerciali della frazione San Damiano” – spiega il sindaco Massimiliano Occa. “Passaggi pedonali protetti e attraversamento stradale in sicurezza, regolato da semaforo con controllo della velocità, consentiranno una maggiore fruibilità delle attività di quartiere e ci auguriamo che siano anche da stimolo per l’apertura di nuove attività nella zona”.