Città

SARONNO/SARONNESE – Oltre al teatro, vero e proprio protagonista di questo week-end, c’è spazioe per la presentazione del progetto “Archivio Digitale Giuditta Pasta” nella storica villa Gianetti in pieno centro a Saronno.

Venerdì 7 febbraio

SARONNO – Alle 21, al teatro Regina Pacis in via Roma 119, l’associazione culturale “Anima e Core” propone lo spettacolo “Noi siamo qui” con brani, poesie, musiche e pieces teatrali e spaccati della cultura popolare napoletana tratti da celebri commedie per la regia di Luigi Tamarro. Ingresso a offerta libera.

LEGNANO – Alle 21, al teatro Galleria di piazza San Magno, va in scena lo spettacolo “Il Calamaro Gigante” con Angela Finocchiaro e Bruno Storti per la regia di Carlo Sciaccaluga. Informazioni al numero 337502362.

Sabato 8 febbraio

ROVELLO PORRO – Dalle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro, ospita un’esposizione di opere pittoriche di Paola Colombo. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.rovelloporro.co.it .

SARONNO – Alle 10.30, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20, presentazione a cura di Andrea Germi del progetto “Archivio Digitale Giuditta Pasta” realizzato dall’amministrazione comunale con il contributo di regione Lombardia.

SARONNO – Nel foyer del teatro Giuditta Pasta di via I maggio prosegue la mostra “Fiori Silenziosi” promosso dall’associazione culturale Helianto e ArtigianArte. La mostra è curata da Sabrina Romanò. Ulteriori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 9 febbraio

TURATE – Alle 16.30, al teatro parrocchiale San Luigi di via Tinelli 25, spettacolo per bambini “I musicanti di Brema” dell’Accademia Perduta Romagna Teatri – Teatro Perdavvero. L’evento si inserisce nella rassegna teatrale “C’era una volta e quindi ancora c’è”, dettagli al sito internet www.glieccentricidadaro.com .