I dati sulla mobilità 2024 lo confermano: anche per l’anno appena concluso, il noleggio a lungo termine si conferma una soluzione efficace per gli italiani. Sempre più persone, tra privati e liberi professionisti, in associazione alle aziende, scelgono questo servizio per avere a disposizione un mezzo a quattro ruote ed essere indipendenti senza però procedere con l’acquisto di una vettura.

L’auto di proprietà è diventata, ad oggi, un bene di lusso che in tanti non si possono più permettere ma in molti casi è un mezzo essenziale per muoversi ed essere indipendenti negli spostamenti quotidiani, soprattutto per chi non vive nelle grandi città.

Ecco allora che l’auto “in affitto” diventa la combo perfetta per avere a disposizione tutti i benefici di una vettura senza averla però in possesso. Oltre a questo, si aggiungono una serie di altri vantaggi e benefit che questa soluzione offre rispetto all’acquisto, che piacciono molto agli italiani.

Partiamo innanzitutto dal punto di vista del budget. L’acquisto richiede oggi cifre che in molti non dispongono. Il noleggio a lungo termine, invece, con una rata mensile fissa stabilita anticipatamente in base alle proprie esigenze, ed un piano creato su misura per l’utente, consente di avere comunque una quattroruote a disposizione senza avere, nel corso del tempo, delle “sorprese”.

Le spese, infatti, sono sotto controllo. Il canone mensile, infatti, comprende già le quote per assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale. Così le spese impreviste si azzerano ed i costi diventano contenuti.

Sul fronte dell’auto, c’è da dire, inoltre, che con un contratto di noleggio a lungo termine, questa non perde valore. Le tempistiche dei contratti, infatti, sono brevi e quando si ha necessità di cambiare il veicolo, l’utente non deve preoccuparsi di trovare un acquirente.

In questo modo ognuno può guidare un’auto che sia sempre in ottime condizioni ma anche nuova, con modelli di ultima generazione, che dispongono di sistemi operativi innovativi e optional di qualità. Basta dare uno sguardo al catalogo online proposto da Rent4You, agenzia punto di riferimento per il noleggio a lungo termine, per poter vedere con i propri occhi la quantità di modelli messi a disposizione degli utenti. La varietà è incredibile, tutti nuovi ed in perfette condizioni per andare su strada.

Così ognuno può scegliere l’auto che risponde alle proprie esigenze, la può personalizzare ed usarla senza pensieri, con un pacchetto chiavi in mano che include un’assistenza ed un supporto sempre operativo, grazie ad un team di professionisti a disposizione e tanti concessionari convenzionati presenti in tutta Italia.