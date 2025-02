news

Ethereum non è più il progetto di punta che tutti vogliono acquistare, come avveniva invece nel 2020 durante il bull market. Attualmente, infatti, il suo andamento appare incerto, con una direzione poco definita e segnali contrastanti che lasciano alcuni dubbi sulla sua futura evoluzione.

Nonostante l’arrivo degli ETF, Ethereum non ha modificato la propria traiettoria e si trova oggi ad affrontare una nuova crisi.

Infatti, il prezzo attuale è di circa 2.800 dollari, con un crollo importante negli ultimi giorni che non è stato assorbito finora da alcun rimbalzo significativo.

Alla luce di ciò, desta preoccupazione il fatto che la seconda blockchain per capitalizzazione possa concludere un altro anno difficile. Ma cosa si può cercare di prevedere? Quali segnali ci offre oggi il mercato? Analizziamoli per comprendere se Ethereum abbia ancora margini di crescita.

Previsioni Ethereum: 2025

Esaminiamo le prospettive di Ethereum per l’anno in corso, caratterizzato da un’elevata incertezza nel mercato delle altcoin. L’analisi del grafico di Ethereum suggerisce, in realtà, uno scenario piuttosto positivo, se non addirittura ottimistico nel medio termine.

Su base settimanale, si osserva come il prezzo di ETH continui a poggiare stabilmente su una linea di minimo in progressiva crescita. Questo ha formato un triangolo rialzista in sviluppo da mesi, un pattern che potrebbe indicare una fase di accumulazione con forte potenziale di breakout.

Se questa ipotesi fosse confermata, potremmo assistere a una rottura al rialzo del triangolo, spingendo Ethereum verso performance elevate in un lasso di tempo relativamente breve.

Tale scenario potrebbe tradursi in una rottura dei massimi precedenti, con ETH che supererebbe ampiamente i 6.000 dollari, chiudendo l’anno con un forte rialzo.

Previsioni Ethereum: 2026-2027

Secondo la ciclicità storica del settore crypto, il 2026 e il 2027 potrebbero essere anni di contrazione significativa. Il bear market tende infatti a eliminare progetti poco solidi e a ridimensionare il valore degli asset, con un impatto proporzionale alla loro capitalizzazione.

Di conseguenza, Ethereum potrebbe attraversare due anni difficili, con il prezzo che potrebbe tornare intorno ai 3.000 dollari, un valore sensibile alla gravità della fase ribassista.

Previsioni Ethereum: 2028-2030

Negli anni successivi, il settore crypto dovrebbe entrare in una nuova fase espansiva, favorita da un crescente interesse globale verso la tecnologia blockchain.

Si prevede una maggiore apertura da parte degli stati nei confronti di Bitcoin e alcune altcoin, con politiche più permissive e sviluppi normativi favorevoli.

In questo scenario, sia Bitcoin che Ethereum potrebbero beneficiare di un’ondata di entusiasmo e investimenti, rendendo difficile quantificare oggi il loro potenziale di crescita.

Il prezzo di Ethereum, in questa nuova situazione, potrebbe superare agevolmente i 20.000 dollari, raggiungendo una fase di maturazione che attualmente appare ancora lontana.

Wall Street Pepe (WEPE) batte il mercato?

Il 2025 potrebbe rappresentare un anno chiave per il mercato crypto, supportato da politiche sempre più favorevoli al settore, anche se il condizionale rimane d’obbligo.

I recenti sviluppi nella possibile “guerra dei dazi” tra Stati Uniti e resto del mondo stanno generando timori nei mercati, incrementando l’incertezza generale.

Di conseguenza, le principali criptovalute stanno registrando performance deludenti, con le altcoin particolarmente vulnerabili alle oscillazioni di Bitcoin. In questo contesto, gli investitori sono alla ricerca di alternative ad alto potenziale, come Wall Street Pepe ($WEPE), una meme coin prossima al listing sugli exchange che ha già suscitato grande interesse in prevendita.

Finora, la prevendita di Wall Street Pepe ha raccolto circa 70 milioni di dollari in investimenti, confermandosi come un progetto di enorme successo, affermandosi come una delle prevendite più importanti nella storia delle criptovalute.

L’entusiasmo intorno a questa crypto fa prevedere una crescita del valore del token $WEPE superiore alla media del mercato, anche grazie alla sua relativamente bassa capitalizzazione.

Come accaduto per altre meme coin in passato, Wall Street Pepe potrebbe registrare un’impennata di valore in poche settimane, generando un incremento significativo.

Ciò ha portato molti investitori a valutare l’acquisto del token WEPE in prevendita, attualmente venduto al prezzo di 0,0003665 dollari. Si tratta di un valore estremamente competitivo, che potrebbe rapidamente diventare storia se il listing sui mercati, previsto tra appena 10 giorni, sarà accolto con l’entusiasmo atteso.

