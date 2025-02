Città

SARONNO – Le notizie più lette di ieri, martedì 6 febbraio, spaziano dall’installazione romantica nel centro di Saronno, fino ai temi di sicurezza con nuove segnalazioni di truffe telefoniche e porta a porta.

In via San Cristoforo a Saronno, un portone decorato con cuori e messaggi d’amore è diventato un simbolo del romanticismo che hanno trasformato un semplice ingresso in un’installazione collettiva.

Si moltiplicano le segnalazioni di truffe telefoniche: i malintenzionati utilizzano falsi numeri dei carabinieri per ingannare le vittime e ottenere informazioni sensibili o denaro. L’invito è alla massima prudenza.

Un’anziana vedova di Saronno è stata presa di mira da finti tecnici del gas, che hanno tentato di raggirarla con la scusa di un controllo. Il fenomeno delle truffe porta a porta continua a destare preoccupazione.

Il bilancio previsionale del Comune di Saronno tornerà in consiglio entro il 28 febbraio. L’amministrazione dovrà affrontare una serie di scadenze e valutazioni per garantire la stabilità economica e finanziaria dell’ente.

La crisi nella maggioranza comunale si fa sempre più evidente. Il consigliere Calderazzo pone due alternative: riconsiderare le decisioni prese a fine 2024 o valutare la possibilità di interrompere anticipatamente il mandato.

