La meccanica di precisione, uno dei fiori all’occhiello dell’industria italiana, che fra i vari nomi di rilievo vede AR Costruzioni Meccaniche di Verona, è un ramo dell’ingegneria che si occupa della progettazione, produzione e lavorazione di componenti meccanici con tolleranze molto ridotte, spesso nell’ordine di micron (millesimi di millimetro). Questa disciplina è fondamentale in settori come l’aerospaziale, l’automobilistico, il medicale e la lavorazione di materiali pregiati (ad esempio, marmo e metalli). L’obiettivo è garantire la massima precisione, riducendo errori e variazioni nelle dimensioni dei pezzi lavorati. Per raggiungere questo livello di accuratezza, si utilizzano macchinari ad alta tecnologia controllati da software avanzati.

Quali sono i macchinari della meccanica di precisione?

Macchine a Controllo Numerico Computerizzato (CNC)

Le macchine CNC, dove la sigla sta per Controllo Numerico Computerizzato, sono strumenti automatizzati controllati da computer, che eseguono lavorazioni con estrema precisione. Qualche esempio? Le fresatrici CNC, i torni CNC, i centri di lavoro CNC.

Le fresatrici di solito si utilizzano per lavorare materiali come metalli, legno, plastica e marmo. L’apparecchio può eseguire operazioni di taglio, foratura e sagomatura sotto controllo di un computer che controlla i movimenti della fresa in base ad una programmazione fatta da un tecnico su software CAD/CAM. La fresa ruota ad alta velocità e rimuove il materiale in modo controllato, garantendo alta qualità e ripetibilità. Esistono diverse tipologie di fresatrici che si distinguono per il numero di assi: più assi hanno, maggiori sono le angolazioni di lavorazione.

I torni CNC sono macchine utensili automatizzate utilizzate per la tornitura, ovvero la lavorazione di pezzi cilindrici e conici con alta precisione. Il pezzo da lavorare è fissato su un mandrino rotante e viene “intagliato” da un utensile da taglio, sempre sotto controllo di un computer programmato da un tecnico. Anche i torni sono di vario genere in base al numero di assi. I torni cosiddetti multitasking uniscono tornitura e fresatura per la produzione di pezzi ancora più sofisticati.

I centri di lavoro CNC sono macchine utensili multifunzionali che combinano diverse operazioni, come fresatura, foratura, e talvolta tornitura, in un unico macchinario automatizzato, sempre sotto controllo informatico.

Macchine per il Taglio di Precisione

Fra i macchinari della meccanica di precisione ci sono anche le macchine dedicate ai tagli. Si distinguono l’una dall’altra in base al mezzo che sfruttano per fare il taglio, ovvero: laser, acqua o elettroerosione. Le macchine per il taglio a laser utilizzano un raggio laser ad alta potenza per tagliare metalli e altri materiali con precisione millimetrica. Lo stesso fa la macchina waterjet, con il taglio “a getto d’acqua”, con la differenza che utilizza, appunto, un getto d’acqua ad alta pressione con abrasivi per tagliare materiali duri. L’acqua permette di non alterare le proprietà termiche del prodotto in lavorazione. Infine, la macchina EDM, Electrical Discharge Machining utilizza l’elettroerosione, ovvero una tecnologia a scariche elettriche per lavorare metalli conduttivi con altissima precisione.

Altri macchinari: per misurazione e controllo

Per garantire la precisione dei componenti prodotti, nelle aziende che si occupano di meccanica di precisione vengono utilizzate anche macchine di misurazione, quali macchine di misura a coordinate (CMM – Coordinate Measuring Machine), che utilizzano sonde per rilevare dimensioni con accuratezza micrometrica; microscopi ottici ed elettronici, per analizzare superfici a livello microscopico e, infine, laser scanner 3D, per controllare la conformità di un pezzo rispetto al modello originale. Apparecchi robot e per l’automazione industriale completano la gamma di macchinari utilizzati nella meccanica di precisione, utili per misurazione, controllo e a completamento della lavorazione dei prodotti, ovvero per saldatura, assemblaggio o altre lavorazioni complesse.