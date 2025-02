news

L’intelligenza artificiale è diventata uno dei trend principali del settore delle criptovalute nel 2025, rispecchiando l’interesse generale per questa nuova tecnologia in costante evoluzione.

Progetti come Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) e Ocean Protocol (OCEAN) sono i più importanti nel settore delle criptovalute, in quanto stanno ridefinendo il concetto di intelligenza artificiale decentralizzata.

In questo contesto, MIND of Pepe ($MIND) si sta ritagliando uno spazio importante all’interno del mercato, avendo già raccolto oltre 5,2 milioni di dollari nella sua attuale prevendita.

Il progetto vuole formare una community composta da trader in cerca di strumenti di IA per realizzare i propri investimenti, così come da appassionati di meme coin a tema Pepe The Frog.

Secondo gli analisti, MIND of Pepe potrebbe diventare il competitor dei principali token AI sul mercato. Qui di seguito riportiamo una comparazione tra questi player del mercato.

Confronto tra MIND of Pepe e i token AI più consolidati

Fetch.ai (FET), il principale token AI per market cap, sviluppa agenti autonomi per l’automazione di settori come la supply chain e i trasporti, migliorando l’efficienza attraverso un mercato decentralizzato basato sull’intelligenza artificiale.

La sua rete supporta la creazione di smart contract AI-driven e l’interoperabilità tra agenti autonomi, fornendo strumenti avanzati per ottimizzare i processi industriali.

SingularityNET (AGIX), un altro progetto di rilievo nel settore AI, punta invece a costruire una rete aperta per lo sviluppo e la condivisione di servizi di intelligenza artificiale.

Attraverso il suo marketplace decentralizzato, gli sviluppatori possono monetizzare i loro algoritmi e accedere a un’ampia gamma di soluzioni AI.

MIND of Pepe (MIND) si distingue per un approccio più orientato alla community e al coinvolgimento diretto degli utenti.

Piuttosto che concentrarsi su applicazioni aziendali, il suo agente AI auto-evolutivo può generare contenuti virali, analizzare il mercato crypto e lanciare nuovi token in modo autonomo.

A differenza di altri progetti AI, MIND of Pepe non si propone come un marketplace per sviluppatori, ma come un ecosistema pensato per attrarre utenti e trader crypto.

Il suo agente AI non si limita a fornire strumenti generici, ma è progettato specificamente per interagire con la blockchain, individuare tendenze e generare engagement virale, un aspetto poco presente nei competitor tradizionali.

Anche rispetto a Ocean Protocol, una crypto AI focalizzata sulla monetizzazione dei dati e sullo scambio sicuro di informazioni per l’addestramento dei modelli AI, MIND of Pepe segue una strada diversa.

Piuttosto che gestire dati su blockchain, sfrutta l’intelligenza artificiale per operare autonomamente nel settore crypto, connettendosi a piattaforme social come Twitter e Telegram per fornire insight e coinvolgere la community in tempo reale.

Caratteristiche tecniche di MIND of Pepe

MIND of Pepe è costruito sulla blockchain Ethereum, sfruttandone l’infrastruttura solida e l’ampia compatibilità con wallet, applicazioni decentralizzate (dApps) ed exchange.

Il token MIND segue lo standard ERC-20, garantendo accessibilità e interoperabilità su piattaforme basate su Ethereum.

L’approccio del progetto si basa su tre pilastri:

Intelligenza artificiale autonoma : l’AI di MIND of Pepe interagisce autonomamente con dApps, piattaforme social e network crypto.

: l’AI di MIND of Pepe interagisce autonomamente con dApps, piattaforme social e network crypto. Analisi dati : analizza e consolida dati in tempo reale per offrire informazioni strategiche e aggiornate ai detentori del token.

: analizza e consolida dati in tempo reale per offrire informazioni strategiche e aggiornate ai detentori del token. Interazione con la blockchain: può interagire direttamente con smart contract, dApps e altri token su Ethereum.

Gli utenti avranno accesso a un Analytics Dashboard con strumenti di analisi delle tendenze e opportunità esclusive. Inoltre, il token è compatibile con wallet leader del settore come Best Wallet, facilitando l’uso e l’archiviazione sicura.

Al momento è possibile comprare il token MIND in prevendita a 0,0032662 dollari e fare subito staking per ottenere ricompense passive in base all’APY.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.