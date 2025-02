Politica

BRIANZA – “La tragica scomparsa di Lorenzo Rovagnati ha sconvolto l’intera Brianza, se ne va prematuramente un imprenditore di successo erede di una azienda alimentare innovativa e di successo che ha contributo a rendere grande il nostro territorio, dando lavoro a centinaia di famiglie nelle aziende di Biassono, Villasanta e Arcore ma anche nei tre siti produttivi nel parmense. Una morte improvvisa che lascia sgomenti e senza parole. Sono vicino alla famiglia in questo momento difficile”.

Così Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, in merito alla morte di Lorenzo Rovagnati a seguito di un tragico incidente in elicottero in provincia di Parma.

Su ilSaronno anche il ricordo del deputato Fabrizio Sala di Forza Italia.

07022025