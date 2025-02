Cronaca

SOLARO – L’ambulanza della Croce rossa di Saronno è oggi, alle 14.35, accorsa in via Sant’Anna al Villaggio Brollo di Solaro per soccorrere il conducente di un veicolo uscito di strada. E’ stato soccorso un uomo di 42 anni quindi trasportato all’ospedale di Saronno per le cure del caso, non ha comunque riportato gravi lesioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho per tutti gli accertamento del caso.

Alle 12.50 incidente a Caronno Pertusella in via 25 sprile, per un’automobile uscita di strada sono accorsi i vigili del fuoco con la polizia locale e l’ambulanza della Croce viola: è stato soccorso un uomo di 74 anni, medicato direttamente sul posto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: carabinieri e ambulanza durante un precedente intervento sul territorio)

07022025