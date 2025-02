Cronaca

MOZZATE – Cade dalla bici, interviene l’ambulanza: l’incidente si è verificato ieri alle 15.14 in via Anna Frank a Mozzate, sul posto è accosa una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, il ciclista – in condizioni non preoccupanti – è stato subito soccorso.

A Tradate è stato invece investito un giovane pedone: l’episodio si è verificato ieri mattina all 8.15 lungo l’ex statale Varesina nei pressi della zona del centro sportivo; sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale tradatese, l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica. E’ stato soccorso un sedicenne, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. E’ stato trasferito all’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso e per essere medicato La vigilanza urbana si è occupata dei rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

07022025