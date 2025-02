Solaro

SOLARO – Da inizio anno il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha un nuovo direttore, Attilio Fiore. Per Fiore si tratta in realtà di un ritorno al Parco, ente per il quale ha già operato dal 2004 al 2018 in qualità di funzionario responsabile dell’area amministrativa e finanziaria, con ruolo anche di vicesegretario e coordinatore dell’educazione ambientale.

Nato e residente in uno dei comuni del Parco, a Lentate sul Seveso, provincia di Monza e della Brianza, sposato, un figlio, Attilio Fiore è stato negli ultimi anni dirigente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. “Io nasco su questo territorio e per me tornare al Parco delle Groane e della Brughiera Briantea è un po’ come tornare a casa” spiega il nuovo direttore, che ha anche ben chiari gli obiettivi del suo incarico.

“Sono grato al presidente Campi e al consiglio che mi hanno designato, e a chi mi ha preceduto, ma anche consapevole delle sfide che abbiamo difronte. C’è volontà di valorizzare ancora meglio le potenzialità del Parco e ce la metterò tutta, anche grazie all’esperienza maturata in passato nell’ente e in seguito a Monza”.



Come è cambiato il Parco delle Groane da quando l’aveva lasciato nel 2018?

“Sicuramente è cresciuto, possiamo dire che lo ritrovo con un’estensione doppia, ma con un’anima ancora un po’ divisa tra la parte storica a Sud e quella nuova a Nord, per la quale avremo sicuramente un occhio di riguardo. Tengo molto al rapporto con le amministrazioni comunali anche per programmare insieme interventi fondamentali per vivere la nostra area protetta”.

Il Parco Groane ha sede amministrativa ed operativa all’ex Polveriera di Solaro.

