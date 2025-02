Altre news

SARONNO – Oggi cieli nuvolosi con schiarite, senza rischio di piogge. Le temperature oscilleranno tra una massima di 7°C e una minima di 2°C, con lo zero termico a 884 metri. I venti saranno deboli da Est-Nordest al mattino e da Est nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata.

L’alta pressione lascia spazio a infiltrazioni umide, portando un aumento della nuvolosità senza precipitazioni significative. Maggiori dettagli su 3BMeteo.

TRADATE – Oggi il tempo si presenta con nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge. Le temperature raggiungono una massima di 5°C e scendono fino a 1°C, mentre lo zero termico si trova a 889 metri. I venti saranno deboli: al mattino provenienti da Nordest e nel pomeriggio da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo è stata emessa. La giornata seguirà un andamento variabile, con momenti di maggiore copertura nuvolosa nel pomeriggio che si alternano a periodi di schiarite, garantendo condizioni stabili e senza eventi meteorologici significativi.

LAZZATE – Oggi nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, senza previsioni di piogge. Durante la giornata di oggi la temperature massima registrata è di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesta a 899m. I venti al mattino risultano assenti, mentre al pomeriggio sono deboli con provenienza da Est-Sudest. Non è attiva alcuna allerta meteo.

