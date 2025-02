Cronaca

SARONNO – Intervento di una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Saronno e di una ambulanza della Croce rossa saronnese questo pomeriggio in piazza Avis nella zona pedonale di Saronno dove era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà e che aveva bisogno di cure mediche urgenti.

L’episodio si è verificato quando erano le 14.40, sul posto i soccorritori hanno trovato e soccorso un uomo di 41 anni, alle prese con un malore. E’ stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadino di piazza Borella per tutti gli accertamenti del caso, non è comunque apparso in condizioni preoccupanti.

(foto: soccorsi in piazza Avis, conosciuta in città anche con la vecchia denominazione di piazza Volontari del sangue)

07022025