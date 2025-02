Città

SARONNO – Non solo hanno abbandonato una lavatrice ma… anche i panni!

Da due giorni una lavatrice in disuso, completa di bucato, giace abbandonata in via Tommaseo, attirando l’attenzione dei passanti. Oltre all’elettrodomestico, infatti, sul marciapiede sono stati lasciati vestiti e biancheria, rendendo ancora più insolita la scena.

L’elettrodomestico, appoggiato vicino ai cassonetti, è stato segnalato da diversi cittadini che ne hanno documentato la presenza. L’abbandono di rifiuti ingombranti senza una corretta segnalazione rappresenta un problema frequente, nonostante la possibilità di usufruire del servizio di ritiro gratuito offerto dall’Amministrazione.

La presenza della lavatrice e dei vestiti sparsi ha generato diverse ipotesi tra i residenti, tra chi ipotizza un trasloco frettoloso e chi ironizza su un bucato interrotto bruscamente. Nel pomeriggio di giovedì ancora si attendeva il ritiro del rifiuto ingombrante.

