SARONNO – Non c’è pace per la politica saronnese e il consiglio comunale scossi ieri sera dalla proposta della data di convocazione dell’assemblea per votare il bilancio di previsione ritirato martedì dal sindaco Augusto Airoldi dopo la seduta aperta ai cittadini e gli interventi degli assessori.

La notizia si è diffusa tra i consiglieri comunali già nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio ed è stata confermato un’informale comunicazione ai membri della commissione capigruppo chiamata a riunirsi, proprio per i tempi stretti, lunedì 10 febbraio dalle 12 alle 15.

Già perchè l’idea proposta è quello di un consiglio comunale sabato 15 febbraio alle 9,30. Un’ipotesi che ha lasciato tutti senza parole per diversi motivi. Negli ultimi vent’anni, a memoria di politico, non è mai stato fatto un consiglio comunale di sabato mattina. Inoltre proprio per quel giorno è in programma la quarta passeggiata del Pgt prevista alle 11. Difficile pensare sia il sindaco possa mancare: è stato protagonista di tutti gli appuntamenti sia per il fatto di essere il primo cittadino sia perchè ha tenuto per sè la delega all’urbanistica e quindi non c’è un assessore alla partita a cui delegare l’appuntamento). Ancor più difficile pensare che pure saltando la parte aperta al pubblico e le presentazioni degli assessori il confronto politico sul bilancio previsionale possa concludersi in un’ora e mezza. Una tempistica che pare poco realistica in qualsiasi approvazione di bilancio e ancor più in una situazione tanto critica e complessa come quella saronnese.

La scelta della data ha provocato malumori, scetticismo e critiche praticamente su tutti i fronti: dalla macchina comunale alla maggioranza in cui i consiglieri sono obbligati ad essere presenti per garantire il numero legale.

Amarezza anche nelle fila dell’opposizione: il consiglio comunale è cruciale soprattutto per i numeri contati e in una situazione in cui l’assenza finisce per essere stampella alla maggioranza (che nel caso in cui siano tutti presenti ha bisogno del 13 voto a favore non necessario se c’è un’assenza a maggior ragione se è tra le fila dell’opposizione) la scelta di una data così inusuale, con tempi stretti sembra fatto per mettere in difficoltà i consiglieri.

