SARONNO – Si è tenuta ieri sera la molto attesa Assemblea Elettiva del Gruppo Sportivo Robur 1919. Molto attesa perché da settimane c’era un sempre più insistente fuggi fuggi di notizie che preannunciavano un cambio al vertice della Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Robur 1919, e così è stato.

Dopo 9 anni termina alla Robur la Presidenza targata Enrico Quaggia, dirigente apprezzato non solo al Centro Sportivo Ugo Ronchi ma da tutte le società del circondario per i suoi modi sempre gentili, professionali e la sua capacità di fare gruppo e realizzare progetti per il bene dello sport giovanile saronnese.

Quaggia prese in mano il Gruppo Sportivo Robur 1919 a luglio del 2016,dando vita ad una società del tutto rinnovata, capace di riappropriarsi fin da subito della storicità della Robur e di quegli ideali che da più di 100 anni ne fanno un punto di riferimento nel mondo del calcio giovanile lombardo.

Sotto la presidenza Quaggia è nata la relazione con diverse accademie calcistiche professionistiche, instaurando un rapporto continuativo di formazione sia per i piccoli tesserati che per gli allenatori ed educatori della società.

Tanti sono i bambini e le bambine che dalla Robur sono passate poi a società come

l’AC Milan,Como Calcio e Pro Patria.

In questi 9 anni sono stati organizzati campus sportivi per i giovani tesserati ed eventi extra calcistici, questi ultimi sempre con un occhio al volontariato e al sostegno di iniziative di beneficenza a favore della ricerca scientifica.

“Non se ne va un Presidente, se ne va un amico” le parole del responsabile organizzativo Giorgio Nocera “spero di vederti spesso qui alla Robur, casa tua, in compagnia anche dei tuoi nipotini”. Proprio il volersi dedicare maggiormente alla famiglia e ai nipotini, uno anche di prossimo arrivo, è la motivazione che ha portato Enrico Quaggia a lasciare dopo tanti anni di attività.

“Lascio dopo tanti anni non un consiglio, ma degli amici. La Robur è stata la mia casa e continuerà ad esserlo e sono sicuro che chi verrà dopo di me saprà continuare il progetto iniziato e ormai molto ben avviato dalla nostra società. Rimango a disposizione sia del nuovo Presidente che del nuovo consiglio per tutto questo 2025, in modo tale da poter accompagnare i nuovi in questa bellissima avventura che è stata fino ad oggi anche la mia. Grazie a tutti!”

L’applauso dell’Assemblea precede le votazioni a scrutinio segreto del nuovo direttivo. Allo spoglio si può dare conferma del nuovo Presidente del Gruppo Sportivo Robur 1919, l’avvocato Andrea Maria Basilico, già in passato consulente legale della Robur.

Così si è presentato: “Per prima cosa vorrei ringraziare Enrico per il meraviglioso lavoro che ha portato avanti con l’aiuto di Giorgio e Massimo in questi anni. Tutto quello che oggi vediamo qui lo dobbiamo alla sua sapiente e molto attenta gestione. Avrò bisogno di tutto il tuo supporto, Enrico, per immergermi in questa nuova sfida, di cui sono orgoglioso e onorato di prendere le redini. Voglio specificare fin da subito che il monito sarà quello di confermare e consolidare quello che oggi è il Gruppo Sportivo Robur 1919. Lavoreremo per dare continuità al lavoro fin qui svolto egregiamente da Enrico. Abbiamo già progetti interessanti per il prossimo futuro che saranno presto resi pubblici”.

