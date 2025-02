Città

SARONNO – Via la lavatrice abbandonata nell’aiuola davanti a Palazzo Visconti, in via Pasta, ma resta il degrado attorno allo storico edificio situato nel centro cittadino.

Negli ultimi giorni aveva suscitato grande scalpore la presenza della vecchia lavatrice, abbandonata davanti al palazzo, con tanto di bucato sparpagliato a terra. La segnalazione de ilSaronno e dei cittadini della zona non è caduta nel vuoto, il grosso elettrodomestico è stato rimosso ma attorno la situazione di degrado rimane, con cartacce e sporcizia varia fra aiuole e marciapiede. Per non parlare della situzione del vecchio stabile, a dir poco cadente con tanti vetri delle finestre ormai mancanti.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire chi abbia abbandonato la lavatrice.

