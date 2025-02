Città

SARONNO – Sotto la regia di Luigi Tammaro, l’associazione culturale “Anima e Core”, presenterà, con i “Giovani parteuropei” ed il patrocinio del Comune di Saronno, lo spettacolo “Noi siamo qui”.

L’appuntamento sarà al Teatro Oratorio della Regina Pacis in Via Roma 119, e ci saranno spettacoli di Poesia, pieces teatrali e musica, parole ed emozioni, arte e cultura popolare napoletana, ed alcuni brani tratti da celebri commedie come: spacca il centesimo, lassamo fa a Dio, troppo fortunato, il malato immaginario e l’arte moderna.

La serata avrà scopo benefico, l’ingresso sarà ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto alla Chiesa per le opere parrocchiali.

