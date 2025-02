Softball

SARONNO – Finisce col bilancio di una vittoria e una sconfitta per il Saronno softball under 16 nella seconda giornata del torneo indoor a Seveso, che si è tenuto nei giorni scorsi. Dopo il passo falso contro Bollate è arrivato il successo contro Bovisio. In precedenza nella prima giornata a Limbiate le giovani giocatrici nerazzurre hanno superato Collecchio (3-1) ma hanno dovuto alzare bandiera bianca contro Caronno (2-6).

“Nel complesso un bilancio positivo per le nostre ragazze in queste due giorni, siamo tornati a divertirci e a giocare scaldando i motori in vista di una nuova stagione – rimarcano i dirigenti saronnesi – Un plauso a tutte le giocatrici e lo staff per questa due giorni, e un ringraziamento a Lorenzo Stoppani per le foto sia a Limbiate che a Seveso”.

(foto: la formazione under 16 del Saronno softball in campo per questa manifestazione)

07022025