Solaro

SOLARO – L’Istituto comprensivo “Regina Elena” di Solaro, ha indetto un’iniziativa in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyber bullismo: “Non si scherza con il bullismo, spegnamolo!”

“Un Nodo blu per dire no al bullismo e al cyber bullismo: questo è l’indumento che è sarà indossato dagli studenti del nostro comprensivo, nella giornata nazionale per sensibilizzare su questa importante tematica. Gli alunni sono invitati a presentarsi a scuola con un nodo blu. Un disegno, un cartellone, una corda, un fazzoletto o un drappo: poco importa, basta che sia blu e che possa poi essere unito agli altri nodi portati a scuola dagli studenti e affisso alla ringhiera del plesso di appartenenza”.

Durante la giornata, nelle classi, saranno promossi momenti di dibattito e di confronto su questa tematica sociale dilagante.

Ogni plesso aderirà alla giornata con dei progetti propri personalizzati. La scuola secondaria di primo grado L. Pirandello, nella settimana che precede l’evento le discipline Arte e Immagine e Tecnologia realizzeranno nei propri laboratori con le classi prime dei disegni grafici, disegni che verranno affissi alla cancellata esterna accanto ad uno striscione con la scritta “Non si scherza con il Bullismo Spegnamolo!” La maxi installazione simboleggerà l’impegno di tutta la comunità scolastica nel combattere questa piaga che ogni anno penalizza moltissimi giovani.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti