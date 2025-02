Città

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Un consiglio comunale straordinario si terrà a Ceriano Laghetto per discutere il caso del ripetitore telefonico installato nella frazione Dal Pozzo. L’impianti si trova in territorio di Saronno ma in un’area amministrativamente diviso tra i due comuni. L’antenna, alta 34 metri, ha suscitato proteste per il forte impatto visivo e per le possibili implicazioni sanitarie legate alle emissioni di onde radio.

Mobilitazione della Lega

Il gruppo consiliare della Lega di Ceriano Laghetto ha richiesto la convocazione del consiglio straordinario, chiedendo al sindaco Massimiliano Occa di valutare azioni per impedire l’attivazione delle antenne 5G nella frazione. Tra le ipotesi, si valuta un ricorso al Consiglio di Stato, che richiederebbe il supporto economico del comune o dei due comuni coinvolti.

Riguardo alla data del consiglio comunale cerianese straordinario, se ne dovrebbe parlare proprio questa mattina, quando è prevista la riunione dei capogruppo consigliari.

(foto: l’impianto che è stato installato a Dal Pozzo)

