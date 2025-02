Cronaca

TRADATE – Oggi 8 febbraio, intorno alle 8, l’autopompa dei vigili del fuoco di Tradate e l’autopompa dei vigili del fuoco di Saronno sono intervenute per un incidente stradale a Tradate in Via Per Appiano.

Un suv, infatti, è uscito di strada finendo ai margini del bosco. Sul posto oltre ai pompieri anche un carro attrezzi per la rimozione del veicolo (restano da quantificare i danni materiali), e una pattuglia della polizia locale. Il personale dell’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago ha soccorso il conducente del mezzo, un ragazzo di 20 anni, per il quale non si è comunque reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco nella zona boschiva alla periferia di Tradate)

08022025