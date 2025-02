Calcio

PAVIA – Partitone oggi allo Stadio “Pietro Fortunati” di Pavia: sotto una pioggia battente si affrontano la formazione locale guidata da Stefano Bellinzaghi e la Caronnese di Michele Ferri. Match importante e atteso per una classifica estremamente corta che dimostra come mai in quest’annata il campionato sia vivo e con ancora tanto da raccontare.

La cronaca – Al 5’ Cannizzaro apre le danze riprendendo palla su una respinta ad un cross di Capitan Corno e tirando un diagonale sul fondo. Il campo è molto molle causa pioggia delle ultime ore e i controlli di palla non sono per nulla semplici.

Al 12’ Paloschi respinge una precisa punizione di Nucera: riprende palla Poesio che al tiro viene rimpallato sulla corta distanza dall’attenta difesa rossoblù. Al 20’ la Caronnese lamenta un fallo da rigore in area su Malvestio ma il direttore di gara lascia correre.

Al 24’ c’è un ottimo inserimento di Romeo che scarta il difensore palla al piede e va al rasoterra diagonale su cui Colombo sfiora l’aggancio a due passi dalla porta avversaria (ottima occasione).

Al 36’ Paloschi para a terra un tiro dal limite di Nucera a seguito di una concitata azione.

Gli ultimi minuti vedono la Caronnese presidiare il centrocampo del Pavia. Dopo un minuto di recupero le squadre entrano negli spogliatoi. Si parte con la ripresa e subito al 1’ Malvestio sfiora di testa in piena area un buon cross di Napoli.

Al 6’ la Caronnese passa in vantaggio: cross-assist di Romeo per Malvestio che si erge su tutti e con un pregiato colpo di testa gonfia la rete: 0-1.

Al 10’ ancora rossoblu vicino al gol: Romeo costringe Cincilla alla difficile respinta con un insidioso tiro dal limite dell’area.

Al 31’ in azione di contropiede Panigada insacca il pareggio: 1-1. Sul finale la formazione di casa tenta il colpaccio con diverse azioni in area caronnese ma la squadra di Ferri non demorde e si porta a casa un ottimo punto in classifica.

PAVIA-CARONNESE 1-1

PAVIA: Cincilla, Concina, Bertelli (19′ st Lazzaro), Poesio, El Hilali (13′ st Panigada), Nucera, Di Quinzio (13′ st Fognini), El Assli, Dugourd, Itraloni (48′ st Simeone), Pecorini. A disposizione: Sgura, Granziera, Djongambo, Ragni, Ardemagni. All. Bellinzaghi

CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli, Savino, Galletti, Sorrentino, Malvestio (46′ st Cerreto), Cannizzaro (37′ st Omoregbe), Colombo, Corno (19′ st Paltrinieri), Romeo. A disposizione: Vergani, Lofoco, Dilernia, De Angelis, Oliviero, Tondi. All. Michele Ferri

ARBITRO: Amedeo Riahi di Lovere

ASSISTENTI: Andrea Boccadamo di Cinisello B. e Giovanni Arrigoni di Brescia

RETI: 6′ st Malvestio (C), 31′ st Panigada (C)

