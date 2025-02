Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la vittoria di misura con il Casteggio in casa della scorsa domenica, nel pomeriggio di oggi 8 febbraio la Caronnese tornerà in campo ospite del Pavia allo stadio Pietro Fortunati per disputare un importantissimo scontro diretto di alta classifica viste le posizioni attuali delle due squadre.

La distanza è di soli tre punti con la Caronnese che occupa attualmente il quarto posto della classifica a quota 43 e il Pavia leader del girone A di Eccellenza lombarda. Ecco tutti i convocati del tecnico rossoblu Michele Ferri in vista dello scontro diretto che si disputerà alle 15.30 di oggi a Pavia:

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Andrea Galletti, Niccolò Battistella, Alberto Sorrentino, Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli.

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Matteo Cannizzaro, Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Manuel Oliviero, Luca Malvestio, Daniele Tondi, Davide De Angelis.

Attaccanti: Ray Murphy Omoregbe, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo.

