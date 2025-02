iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Cade dalla bicicletta e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ieri alle 10.10 ad un uomo di 68 anni, mentre percorreva via Rosselli a Castiglione Olona. Sul posto l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa, il malcapitato è stato trasportato all’ospedale di Tradate con l’autolettiga, in condizioni apparse comunque non preoccupanti.

A Caronno Varesino scontro fra due automobili: è successo alle 5.45 in via Stribiana Inferiore. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza del Sos. Sono stati soccorsi un ragazzo di 26 anni ed una donna di 57 anni, i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Circolo di Varese, non in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per chiarire tutti i contorni dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

08022025