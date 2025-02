iltra2

CSASTIGLIONE OLONA – Ieri, 7 febbraio, l’asilo nido comunale di Castiglione Olona ha celebrato la Giornata dei calzini spaiati, un evento dedicato alla promozione dell’inclusione, del rispetto e dell’accettazione delle diversità.

Nata nel 2013 in una scuola del Friuli Venezia Giulia grazie all’insegnante Sabrina Flapp, questa giornata è ormai diffusa in tutta Italia, in particolare nelle scuole. L’iniziativa si basa su un gesto semplice ma dal grande valore simbolico: indossare calzini spaiati per ricordare che ogni persona, pur nelle differenze, ha lo stesso valore.

Durante la giornata, i bambini più grandi hanno partecipato a letture di due libri tematici per aiutarli a comprendere il significato dell’inclusione e dell’accettazione delle diversità. I più piccoli, invece, sono stati coinvolti in un’attività di motricità fine, creando la propria calza personalizzata.

