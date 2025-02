news

Ormai non è una novità: El Salvador continua a investire in Bitcoin, nonostante le critiche e le difficoltà. Questa volta, il governo centroamericano ha acquistato altri 11 BTC per un valore di circa 1,1 milioni di dollari.

Una cifra che, nel grande schema delle cose, potrebbe sembrare piccola, ma che conferma l’impegno del paese latinoamericano nella sua strategia di accumulo. Questo nuovo acquisto arriva in un momento di turbolenza per il mercato delle criptovalute, con Bitcoin che ha visto una flessione nei giorni scorsi, prima di stabilizzarsi poco al di sotto dei 100.000 dollari. Se c’è una cosa che il presidente Nayib Bukele ha dimostrato più volte, è che sa quando approfittare dei ribassi per accumulare più BTC.

FMI e Bitcoin: un equilibrio delicato

L’acquisto di Bitcoin da parte di El Salvador arriva pochi giorni dopo che il paese ha concordato alcune modifiche alle sue politiche pro-Bitcoin per ottenere un prestito da 1,4 miliardi di dollari dal Fondo Monetario Internazionale.

Tra le concessioni fatte al FMI, troviamo la riduzione del ruolo del portafoglio digitale Chivo e la sospensione dell’accettazione di pagamenti fiscali in Bitcoin. Tuttavia, il paese mantiene la criptovaluta come moneta a corso legale e continua a rafforzare la sua riserva.

Si tratta di una mossa strategica? Forse sì. Da un lato, il prestito del FMI aiuterà il paese ad affrontare alcune difficoltà economiche, dall’altro, il governo non sembra intenzionato a fare marcia indietro sulla sua visione di Bitcoin come riserva di valore a lungo termine.

Con l’acquisto recente, la riserva di Bitcoin di El Salvador ha raggiunto i 6.067 BTC, con un valore stimato intorno ai 600 milioni di dollari ai prezzi attuali. Per mettere le cose in prospettiva, il paese aveva già adottato una politica di accumulo di un Bitcoin al giorno, ma questo nuovo acquisto dimostra che potrebbe essere pronto a spingere ancora di più sull’acceleratore.

Gli Stati Uniti e la possibile corsa alle riserve di Bitcoin

Se da un lato El Salvador continua a rafforzare la sua posizione, dall’altro gli Stati Uniti stanno iniziando a discutere l’idea di una riserva nazionale di criptovalute e a questo scopo il presidente Trump ha già firmato un ordine esecutivo per creare un gruppo di lavoro che valuterà la fattibilità di una “riserva nazionale di asset digitali”.

Un dettaglio interessante è che il governo federale degli Stati Uniti già detiene quasi l’1% dell’intera offerta circolante di Bitcoin, derivante da sequestri legati a operazioni come Silk Road. E sulla base di questo la vera domanda è: gli Stati Uniti decideranno di conservare questi Bitcoin o li venderanno?

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi?

L’acquisto dei nuovi Bitcoin da parte di El Salvador non è solo una mossa economica, ma anche politica. Il paese sta cercando, infatti, di stringere legami con gli Stati Uniti sempre più stretti, accettando di ricevere migranti deportati in cambio di una compensazione economica. Questo accordo potrebbe avere ripercussioni anche sul mondo delle criptovalute, soprattutto se si inizierà a parlare di una collaborazione più stretta tra i due paesi in ambito Bitcoin.

Ci sono diversi fattori che potrebbero influenzare il prezzo di Bitcoin nei prossimi mesi, come ad esempio l’evoluzione delle politiche monetarie globali, le decisioni del governo degli Stati Uniti sulla possibile riserva digitale e infine l’adozione di Bitcoin da parte di altri paesi. Per il momento, El Salvador continua a puntare forte su Bitcoin, convinto che questa strategia possa ripagare nel lungo termine.

El Salvador, dunque, non si ferma e continua a puntare su Bitcoin, nonostante le sfide e le pressioni internazionali. Solo il tempo dirà se questa scommessa si rivelerà vincente, ma per ora El Salvador sembra determinato a proseguire su questa strada.

Mentre El Salvador continua a puntare su Bitcoin come riserva di valore, il mercato delle criptovalute si evolve con nuove opportunità di investimento. Questa evoluzione del mercato evidenzia sempre più la necessità di strumenti sicuri e accessibili per la gestione degli asset digitali e in particolare wallet digitali.

In questo contesto, Best Wallet si è affermato come la soluzione più versatile e innovativa, progettata per offrire protezione avanzata e compatibilità con il Web3.

BEST: il token della piattaforma Best Wallet

Uno degli sviluppi più recenti dell’ecosistema di Best Wallet è la prevendita del token nativo BEST, che ha attirato l’attenzione di numerosi investitori. Attualmente venduto in prevendita, il $BEST ha un valore unitario di 0,023875 dollari, mentre la ICO (Initial Coin Offering) in già atto raccolto più di 9,2 milioni di dollari, segnalando un forte interesse per il progetto da parte del mercato.

250K+ traders are locking in their edge with Best Wallet. 💎 Track new tokens, trade seamlessly, and manage your entire portfolio in one app. ⚔️ The market moves fast, and staying ahead means having the right tools. Download Now! 📲 https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/AMgOYRzFPf — Best Wallet (@BestWalletHQ) February 3, 2025

Il token $BEST è stato pensato per integrarsi con il wallet e facilitare transazioni efficienti, garantendo vantaggi come commissioni ridotte per gli utenti della piattaforma, numerosi bonus e vantaggi per gli holder del token, diritti di governance della piattaforma e l’accesso esclusivo alla sezione “Upcoming Tokens” in cui vengono offerti in anteprima i progetti emergenti (vetrificati e sicuri), più promettenti del mercato.

La sua crescita futura del valore di $BEST dipenderà dalla diffusione di Best Wallet e dall’adozione del token all’interno dell’ecosistema crypto. Tenendo conto attualmente conta con oltre 250.000 utenti attivi mensili e che le stime parlano del raggiungimento, entro il 2026, di una quota di mercato del 40% nel settore dei wallet crypto, è facile prevede che l’adozione di Best Wallet esploderà nei prossimi mesi.

Come sempre, chi valuta un investimento in criptovalute deve considerare attentamente opportunità e rischi, tuttavia è chiaro che BEST stia attirando un crescente interesse tra gli investitori e potrebbe essere oggi un asset molto promettente su cui investire. Per approfittare delle condizioni favorevoli della prevendita del token BEST, conviene però non esitare troppo e cogliere quest’occasione al volo, prima che la ICO si concluda e il prezzo del token subisca un ulteriormente incremento del prezzo.

