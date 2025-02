Città

SARONNO – I soldati dell’Esercito potrebbero arrivare a presidiare anche la stazione ferroviaria di Saronno centro, in piazza Cadorna, punto nevralgico dei trasporti e, purtroppo, teatro di numerosi episodi criminosi negli ultimi anni.

Il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha chiesto al Ministero dell’Interno un ampliamento del contingente militare assegnato alla provincia, che attualmente conta solo 29 unità, tutte operative presso l’aeroporto di Malpensa. L’obiettivo è ottenere una quota ordinaria di militari per i centri urbani più problematici, come già avviene in altre province lombarde prive di scali aeroportuali.

Tra le città individuate per il possibile impiego dei militari nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, figurano Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Saronno; non è escluso si pensi anche a Tradate.

Proprio Saronno è comunque tra i luoghi più critici, con una stazione ferroviaria spesso al centro di episodi di criminalità e degrado. L’eventuale presenza dell’Esercito potrebbe contribuire a migliorare la sicurezza nell’area, garantendo un presidio costante in una zona di grande transito.

La Prefettura attende ora una risposta dal Ministero dell’Interno, che dovrà valutare l’assegnazione di nuove unità militari per rafforzare la sicurezza in provincia di Varese.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile presidio fisso della polfer, allo scalo di Saronno centro.

