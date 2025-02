Città

SARONNO – Sono già 85 le squadre iscritte alla lega di ilSaronno del Fantasanremo, ma c’è ancora tempo per raggiungere l’ambiziosa quota 100: mancano due giorni alla chiusura delle iscrizioni e l’entusiasmo cresce tra gli appassionati.

Scorrendo l’elenco degli iscritti della lega si trovano non solo i giornalisti della redazione, ma anche tante squadre create da attività commerciali, associazioni e saronnesi. Ci sono sponsor de ilSaronno, amici della nostra testata ma anche nuovi lettori. Per citane alcuni c’è il Prenna autore delle celebri ninne nanne saronnesi, c’è il Mago locale in centro che ha anche una sua lega, lo studio Mb ma anche la Gs Robur Saronno. Sbirciando tra i nomi delle squadre ci sono iscritti che hanno deciso di rendere omaggio ai propri cantanti preferiti in gara al Festival. Alcuni, invece, hanno scelto nomi ispirati ai piatti tipici, a partire dall’amaretto, simbolo della tradizione locale.

QUI IL LINK PER CURIOSARE TRA GLI ISCRITTI

Sanremo si avvicina, cresce la febbre del Fantasanremo

Manca poco all’inizio della kermesse canora più attesa dell’anno e l’atmosfera pre-Sanremo è già alle stelle. Anche nella redazione di ilSaronno c’è chi segue con passione ogni dettaglio del Festival e ha deciso di mettersi in gioco con il Fantasanremo. Un’occasione per divertirsi, sfidarsi a colpi di bonus e malus e vivere le serate in modo ancora più coinvolgente.

Come iscriversi: semplice e immediato

Partecipare è facilissimo: basta accedere alla piattaforma del Fantasanremo, creare una squadra composta da 7 artisti con un budget di 100 baudi, selezionare 5 titolari e 2 riserve e nominare un capitano. Il regolamento è intuitivo e alla portata di tutti, anche per chi si cimenta per la prima volta con il gioco.

QUI IL LINK PER ISCRIVERSI

La lega di ilSaronno: entra nella sfida!

Iscriversi alla lega di ilSaronno è gratuito e non prevede vincoli: una volta creata la propria squadra non serve neanche seguire le serate visto che l’aggiornamento automatico della classifica. Un’occasione per vivere il Festival in modo interattivo e condividere l’esperienza con tanti altri appassionati saronnesi.

Il Fantasanremo aspetta anche te!

L’invito è aperto a tutti: unisciti alla lega di ilSaronno, componi la tua squadra e segui il Festival con un pizzico di saronnesità. La sfida è aperta!

