Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 7 febbraio, spiccano la curiosa vicenda di una lavatrice abbandonata in strada con il bucato dentro, fino al furto di un portafoglio al mercato con l’appello per recuperare i documenti. In primo piano anche la scomparsa di Dario Molinari, figura storica del Lions Club del teatro.

Una lavatrice è stata lasciata in strada a Saronno con il bucato ancora all’interno, dando vita a un curioso caso di “bucato sospeso” che ha suscitato stupore tra i passanti e sui social.

Al mercato di Saronno un ladro ha sottratto il portafoglio a una mamma, che ora lancia un appello disperato per riavere almeno i documenti dei suoi figli.

La città dice addio a Dario Molinari, fondatore del Lions Club Saronno e promotore del teatro cittadino, figura di spicco nel panorama culturale locale.

Cresce la tensione politica in vista del consiglio comunale di sabato, che sarà decisivo per il bilancio e per gli equilibri della maggioranza.

Un malore in piazza Avis ha richiesto l’intervento di ambulanza e carabinieri. L’episodio ha destato preoccupazione tra i presenti.

Andrea Basilico è il nuovo presidente della Robur Saronno. Prenderà il posto di Luca Volontè, con l’obiettivo di rilanciare la società sportiva.

