GERENZANO – Domenica 2 Febbraio al palazzetto dello sport di Gerenzano si è disputata la prima edizione dell’ Atp Games 2025, con gare agonistiche di Karate nelle due specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento).

Questa competizione riservata ad atleti seniores, under 21 ed under 18 di età, è stata organizzata dal Ctr Lombardia (centro tecnico regionale) della federazione Fijlkam, gara a rappresentative provinciali dove gli atleti gareggiavano singolarmente nella propria categoria come rappresentante di una selezione provinciale. Ogni provincia selezionava i migliori atleti per formare la propria squadra e confrontarsi con i migliori delle altre provincie per aggiudicarsi il titolo regionale, la somma dei singoli piazzamenti stillava poi la classifica generale finale che ha visto la provincia di Brescia aggiudicarsi il primo posto, Milano il secondo e terzo Como -Lecco-Sondrio (queste ultime tre provincie erano accorpate).

Ottima prestazione della Saronnese Alessandra Bossi che nella categoria under 18 vince la medaglia d’oro nella specialità Kumite -48 Kg di peso. La Saronnese sbaraglia la concorrenza vincendo tutti gli incontri a punteggio pieno, riuscendo ancora una volta a salire sul gradino più alto del podio ed aggiudicarsi il titolo individuale regionale.

La manifestazione, alla sua prima edizione, ha riscosso molto successo con la presenza di tantissimi atleti provenienti da tutta la regione, dando vita a competizioni di alto livello tecnico che hanno soddisfatto il comitato organizzativo presente con tutti i suoi dirigenti federali e il numeroso pubblico che ha gremito gli spalti per l’intera giornata di gare.

