Shiba Inu (SHIB) chiuderà il mese con un sussulto? Questo è ciò che sembra attendersi la media delle intelligenze artificiali alle quali è stata posta questa domanda.

Prima di passare direttamente ai numeri, è necessario, però, fare alcune considerazioni sul token e sulla sua attuale posizione di mercato.

Shiba Inu ha vissuto un 2024 tutt’altro che entusiasmante, soprattutto considerando la stagione delle meme coin, che nei mesi scorsi ha guadagnato slancio. Nuovi nomi del settore sono emersi improvvisamente, conquistando le prime posizioni per capitalizzazione di mercato e registrando guadagni straordinari.

Shiba Inu, invece, è rimasta sostanzialmente ferma, senza una chiara direzionalità capace di influenzare il sentiment del mercato.

C’è stata un’impennata di circa 3x verso la fine di febbraio 2024, ma è avvenuta in un contesto di mercato fortemente bullish, passando quindi quasi inosservata. Da allora, il token ha alternato sporadiche soddisfazioni a numerose delusioni, attestandosi attualmente a circa 0,000015 dollari, con un aumento di “appena” il 60% rispetto al bear market.

Questa situazione ha spinto molti investitori a migrare verso altri progetti, mentre la concorrenza ha iniziato a insidiare il tradizionale secondo posto di Shiba Inu nella classifica delle meme coin più importanti per capitalizzazione di mercato.

Recenti sviluppi, tuttavia, potrebbero portare nuova linfa a Shiba Inu, grazie a una partnership con il Ministero dell’Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi, che prevede l’utilizzo della blockchain per rendere più efficienti i processi.

Alla luce di ciò e dell’andamento del grafico di SHIB, gli esperti hanno realizzato un’analisi trasversale tra diverse intelligenze artificiali per cercare di prevedere dove potrebbe arrivare il prezzo del token $SHIB entro la fine del mese di febbraio.

Il responso generale è stato bullish, ma con alcune precisazioni. Alcune IA, come Gemini, hanno espresso un ottimismo estremo, ipotizzando una crescita di addirittura il 33%.

Altre, come GPT-40, sono state decisamente più caute: questa in particolare ha previsto un incremento dello 0,3%, praticamente nullo.

Shiba Inu chiuderà quindi il mese in positivo? Se non ci saranno sconvolgimenti di mercato, probabilmente sì, ma siamo ben lontani dalla Shiba Inu che abbiamo conosciuto nel 2021. L’impressione generale è che il treno per questa crypto sia ormai già passato e, salvo stravolgimenti futuri nel progetto, sembra che difficilmente potrà tornare.

MIND of Pepe (MIND): il token IA del 2025?

Il mondo dell’intelligenza artificiale è in continua evoluzione, con nuovi progetti che nascono ogni giorno e promettono innovazioni rivoluzionarie. Uno dei più interessanti, tra questi, è MIND of Pepe ($MIND), un agente AI concepito per semplificare gli investimenti e il trading nel settore crypto.

Il suo funzionamento è interamente orientato a offrire un supporto esclusivo a coloro che investono nel progetto, con l’obiettivo di aiutarli a massimizzare i loro profitti.

Ma come opera MIND of Pepe? Questo strumento di IA agisce sui social media con una doppia funzione, svolta interamente su queste piattaforme.

La prima funzione è quella di “ascolto”, ovvero scandagliare i social media per individuare trend emergenti con il potenziale di innescare un bull market. Molte crypto, infatti, registrano un aumento delle discussioni sui social prima di ottenere performance esplosive, poiché è proprio da lì che nasce l’eccitazione.

La seconda funzione è una funzione attiva. MIND of Pepe, infatti, interviene direttamente commentando i vari post sui social, contribuendo a creare e alimentare i trend legati a determinati token.

In altre parole, ciò che offre questo nuovo progetto è una combinazione di analisi di mercato e strategie di posizionamento. Ma con quale finalità?

Tutto avviene a vantaggio degli investitori di MIND of Pepe, i quali, acquistando il token $MIND, avranno accesso ai dati raccolti e alle previsioni della piattaforma, consentendo loro di aprire e chiudere posizioni in anticipo. I potenziali ritorni di questo tipo di operatività sono elevatissimi, con la possibilità di incidere significativamente sulle finanze di chi partecipa.

Ecco perché il settore crypto sta già investendo in modo importante nel token MIND, attualmente venduto in fase di prevendita a un prezzo estremamente vantaggioso.

Se MIND of Pepe avrà il successo sperato, è plausibile attendersi che il suo valore superi di gran lunga l’attuale prezzo di prevendita di 0,0032662 dollari.

Con oltre 5,3 milioni di dollari già raccolti, l’entusiasmo intorno alla prevendita di MIND of Pepe è evidente e in continuo aumento.

