Comasco

MOZZATE – Il Paese del basso comasco compie il primo passo per diventare una “Smart city”, è stata infatti affidata una gara relativa all’illuminazione pubblica, e da questa settimana, il Comune potrà intervenire su 360 corpi illuminanti antiquati a mercurio e sodio e renderli a led.

Mozzate è uno dei pochi comuni lombardi ancora con un’illuminazione pubblica così obsoleta. Il rinnovamento di essa porterà degli importanti vantaggi, sia a livello di sostenibilità (l’illuminazione a sodio e mercurio inquina molto di più del led).

Anche a livello di sicurezza si compieranno grandi passi avanti: il progetto mira a realizzare 1400 impianti luce, per coprire anche quelle zone che non sono ben illuminate e lasciate al buio; cosa che inciderà anche su una maggior sicurezza per i cittadini residenti in quelle zone.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti