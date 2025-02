Politica

MILANO – “Occorre un approccio lineare e garantista, lontano dalle speculazioni politiche. La politica deve rispettare le decisioni giudiziarie, non condurre processi mediatici. Fdi continua a sostenere il lavoro del ministro Santanché, certo che la sua azione sia volta esclusivamente al bene della nazione e del turismo italiano”: così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Romana Dell’Erba commenta gli attacchi del Movimento 5 Stelle e del consigliere regionale Nicola Di Marco al Ministro Daniela Santanché in Consiglio Regionale della Lombardia.

“Gli attacchi del Movimento 5 Stelle e del consigliere regionale Nicola Di Marco al ministro Daniela Santanché, oggi in consiglio regionale della Lombardia, sono l’ennesimo esempio di polemica strumentale e sterile, lontana anni luce dagli interessi reali dei cittadini e del settore turistico italiano.” Così Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, interviene in difesa del ministro del Turismo, sottolineandone l’impegno concreto e la costante attenzione ai territori lombardi.

“Santanché – prosegue Garavaglia – ha sempre dimostrato con i fatti di essere un punto di riferimento per il turismo nazionale, lavorando con competenza e determinazione per rilanciare un settore strategico per l’economia italiana. Grazie alle sue politiche, il comparto turistico ha ricevuto un sostegno fondamentale, con misure concrete per la valorizzazione delle eccellenze locali, il potenziamento delle infrastrutture e la promozione internazionale dell’Italia. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con convinzione l’operato del Ministro Santanché, certi che la sua azione sia volta esclusivamente al bene della nazione”, conclude Garavaglia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti