Città

SARONNO – “Allo scopo di favorire la sosta di chi abita in via Vespucci ed evitare quindi la permanenza per lunghi periodi di veicoli di non residenti incentivando così la rotazione, l’Amministrazione comunale ha introdotto alcune novità”. Lo comunicano i responsabili dell’ente locale.

Il Comune ha così disciplinato la sosta lungo via Vespucci, che si trova nei pressi di piazza Unità d’Italia e della zona a traffico limitato del centro di Saronno:

numeri civici pari: zona riservata alla sosta dei veicoli in uso ai residenti autorizzati (zona R2) numeri civici dispari: zona disciplinata dal disco orario di un’ora nella fascia fra le 8.30 e le 12.30 e fra le 14.30 e le 19.30.

(foto archivio: una immagine di via Vespucci a Saronno)

08022025