I sottoscritti consiglieri dei gruppi Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico, atteso lo stato di degrado in cui versano le strade comunali per la presenza di buche anche profonde in zone di traffico importante, come la Varesina, l’accesso all’ingresso principale dell’ospedale Galmarini, la strada principale delle Ceppine, ecc., che spesso, a causa di guasti all’illuminazione pubblica, la sera sono al buio con rischi per la sicurezza e l’incolumità delle persone, rilevata la necessità di interventi urgenti, già segnalati da tempo ripetutamente durante le sedute di commissioni e di Consiglio comunale dai gruppi di minoranza, interrogano il sindaco per conoscere:

i tempi di inizio dei lavori di manutenzione delle strade e dei punti luce; il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e la relazione tecnica; i criteri di priorità nella scelta delle strade; l’importo stanziato e disponibile per gli interventi; quando intende attivare l’app del Comune per raccogliere e centralizzare le segnalazioni dei cittadini, come indicato nelle linee programmatiche del suo mandato.