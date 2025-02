Città

UBOLDO – La proiezione serale del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, prevista per la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, è stata annullata per mancanza di autorizzazione. Lo ha comunicato il Comune attraverso il proprio sito ufficiale, spiegando che la casa distributrice del film non ha concesso il permesso per la visione gratuita. Confermata invece la proiezione mattutina per gli studenti della scuola media Manzoni.

La decisione ha suscitato polemiche, con alcuni esponenti di Uboldo al Centro che hanno sollevato interrogativi sulla gestione dell’evento. L’assessore alla pubblica istruzione Laura Radrizzani ha chiarito che l’amministrazione comunale ha organizzato l’iniziativa con mesi di anticipo, coordinandosi con il cineteatro, e che la comunicazione del diniego è arrivata solo giovedì.

Secondo quanto riferito dal Comune, il problema è sorto a causa della dicitura “gratuito” nel manifesto dell’evento. Le linee guida delle case di distribuzione, infatti, non prevedono la possibilità di accesso libero alle proiezioni pubbliche senza un biglietto pagato o un accordo specifico con l’ente organizzatore.

Sulla vicenda è intervenuta anche Uboldo Civica, che ha dichiarato: “Sorge spontanea una domanda: il Comune ha promosso l’evento senza aver prima ricevuto l’autorizzazione dalla casa distributrice del film? Boh. Peccato perché era una bella iniziativa. La nostra proposta è di riproporla a breve organizzandola come si deve”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti