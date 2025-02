Lombardia

VARESE – Varese sarà alla Bit 2025, la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale.

Video emozionali e immagini del territorio saranno protagoniste dello spazio che, organizzato da camera di commercio di Varese, in sinergia con diversi comuni del territorio, permetterà a operatori e visitatori di immergersi nella bellezza naturale, sportiva e storica della terra più a nord-ovest della Lombardia tra colline prealpine, laghi, borghi e un patrimonio artistico e paesaggistico d’eccellenza.

Un patrimonio fatto di panorami instagrammabili, in cui perdersi solo per appagare lo sguardo e l’animo; di sentieri che si snodano attraverso boschi rigogliosi e borghi pittoreschi; di salite da fare sulle due ruote per il gusto della fatica raggiungendo la vetta o, semplicemente, per esplorare percorsi mondiali; di natura da respirare per vivere dell’essenziale tra i parchi e i giardini disseminati un po’ ovunque; di cultura, con quattro siti patrimonio Unesco: dal Sacro Monte di Varese all’Isolino Virginia, dal monte San Giorgio all’area archeologica di Castelseprio – Torba.

Saranno due i focus che caratterizzeranno lo spazio Varese (Padiglione 11, stand H05) dal 9 all’11 febbraio a Fiera Milano Rho: da una parte i temi più legati al turismo leisure, religioso – per il Giubileo – e sostenibile, sotto il brand “Varese #Doyoulake”, dall’altra, quelli del turismo sportivo, con le iniziative in vista di Milano-Cortina 2026 e con il progetto “#Varese Doyoubike”. Varese, infatti, è sempre più bike, pronta ad accogliere gli appassionati della bicicletta con i suoi 45 itinerari, mappati per 2mila chilometri (presenti anche su Komoot), che si estendono tra ciclabili, strada e gravel. All’elenco si aggiungono oltre 50 guide cicloturistiche, la segnaletica Imba, 34 colonnine di ricarica e 80 official point, operatori del settore bike e dei servizi dedicati alla filiera del cicloturismo pronti ad accogliere i visitatori.

“La partecipazione alla Bit rappresenta un’importante occasione per rafforzare la crescita del turismo nella nostra provincia – sottolinea Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio di Varese -, con l’obiettivo di posizionarla sempre più tra le destinazioni per la vacanza attiva e il wellness, attraendo viaggiatori alla ricerca di esperienze immersive nella natura”.

Oltre alla presenza continuativa allo stand, presidiato da guide bike e da guide turistiche professioniste, che affiancheranno i Varese Tourist Angels (studenti delle scuole secondari di secondo grado che avranno l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite nel percorso di studi), è in programma, domenica 9 febbraio alle 10 (Padiglione 11 – Sala Bit04), un incontro di kick-off della neocostituita fondazione Varese welcome, insieme ai Comuni che hanno già manifestato interesse ad aderire.

Il contesto del palcoscenico internazionale sarà l’occasione per presentare i dati in crescita delle presenze turistiche del 2024, i progetti di valorizzazione turistica già avviati come “Varese Sport Commission”, “#Varese DoYouBike” e “Varese Destination Wedding”, oltre al percorso del “Varese Convention and Visitors Bureau”, come esempio di spin-off camerale, e alla “Via Francisca del Lucomagno”, quale realtà territoriale dedicata ai cammini.

La partecipazione di Varese a questa manifestazione internazionale rappresenta un tassello importante per far conoscere ulteriormente il territorio come un luogo dove natura, sport, cultura e wellness si incontrano, offrendo esperienze uniche a chi cerca una destinazione autentica e ricca di opportunità.