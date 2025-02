ilSaronnese

ORIGGIO – Due vite segnate dalla sofferenza cercano ora un nuovo inizio. Susy e Sugar, due chihuahua di tre anni, sono stati salvati da una situazione di grave maltrattamento fisico e psicologico. Fragili ma pieni di voglia di vivere, hanno bisogno di una famiglia che sappia donare loro amore, pazienza e stabilità.

Fratellino e sorellina, inseparabili, si sostengono a vicenda: Susy, più intraprendente, è il punto di riferimento di Sugar, che si affida completamente a lei per sentirsi al sicuro. Per questo motivo, l’adozione dovrà essere di coppia, garantendo loro la serenità di cui hanno bisogno.

“L’ideale – spiegano i volontari – è una casa tranquilla, senza bambini piccoli o persone che non possano offrire loro esperienze fondamentali come passeggiate, escursioni e momenti di scoperta. Pur essendo di taglia minuta, Susy e Sugar sono cani a tutti gli effetti e necessitano di una vita attiva e appagante, lontana dall’idea del “cane da borsetta” o della semplice traversina in casa”.

Attualmente ospitati in un rifugio a Origgio, possono essere adottati solo nelle province limitrofe, per permettere un percorso graduale di conoscenza con la nuova famiglia. Chi fosse interessato può candidarsi scrivendo un messaggio su WhatsApp al 392 9808556 (no chiamate) per ricevere il questionario di prima conoscenza. L’associazione valuterà con cura ogni richiesta per assicurare loro un futuro sereno e amorevole.

