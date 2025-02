Volley

SARONNO – Sorpasso in vetta, questa sera alla 15′ giornata del campionto di volley maschile serie B, con la Miretti Limbiate che vincendo contro l’Alto Canavese, in trasferta, ha sorpasso in graduatoria la ex capolista Pallavolo Saronno, da parte sua sconfitta in campo esterno contro Ciriè. Non molla la Rossella Caronno che oggi ha vinto ed è terza.

Risultati

15′ giornata: Garlasco-Vero volley Monza 3-0, Val Chisone-Sant’Anna 0-3, Alto Canavese-Miretti Limbiate 1-3, Ciriè-Pallavolo Saronno 3-1, Rossella Ets Caronno-Imprensid Desio 3-1.

Classifica

Miretti Limbiate 35 punti, Pallavolo Saronno 32, Rossella Ets Caronno 29, Ciriè 27, Yaka Malnate 26, Sant’Anna 25, Parella Torino 24, Vero Monza 23, Novi 20, Alto Canavese 19, Impresind Desio 13, Ag Milano 8, Val Chisone 4.

(foto: la Miretti Limbiate può esultare, adesso è solitaria al comando della classifica nel campionato di serie B)

08022025