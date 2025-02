Sport

FAENZA – Stasera trasferta a Faenza per l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno, la squadra di coach Gambaro proverá a ritrovare punti salvezza contro una delle squadre di vertice del campionato.

I Blacks sono stati i primi avversari in questa storica annata in Serie B Nazionale Old Wild West per i saronnesi. Nella primissima giornata, in casa, la Robur al debutto giocó un ottimo basket restando in partita fino al quarto quarto. Poi i romagnoli, con qualità ed esperienza, sgasarono nel finale e con uno sprint decisivo portarono a casa i primi due punti stagionali.

Faenza dispone di alcuni dei migliori giocatori del girone, tra cui i lunghi Poletti e Poggi, rispettivamente miglior marcatore e miglior rimbalzista del roster. A supporto, giocatori che sprizzano talento e freschezza come gli esterni Cavallero, Calbini e Fragonara. A guidare la banda, la solidissima guardia classe ‘86 Vico. Il resto della squadra è composto da giocatori molto giovani e di belle speranze che, grazie alla fiducia di coach Garelli, trovano minuti importanti. Una squadra molto forte e competitiva, attualmente al quinto posto in classifica con il record di 16 vittorie e 9 sconfitte.

Saronno è di nuovo chiamata alla grande impresa. Serviranno sicuramente massimo impegno, che obiettivamente molto raramente è mancato, ma soprattutto un ritrovato attacco. Nell’ultima gara persa 75-65 contro Fidenza, infatti, se da un lato la difesa è migliorata rispetto alle uscite precedenti, ha avuto un andamento opposto il reparto offensivo, solitamente invece spumeggiante e molto produttivo. Mettendo insieme i pezzi, si puó tornare a casa con i due punti, dei quali c’è bisogno come il pane in questa fase della stagione (visto anche che nell’anticipo di ieri sera Crema, concorrente nella corsa salvezza, ha battuto la ben più quotata Omegna).

La Robur ci proverà, come sempre. Palla a due alle 18.

