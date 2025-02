Sport

FAENZA – Domenica di fuoco per i ragazzi dell’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno, si va in trasferta al PalaCattani di Faenza contro i Blacks, formazione di vertice del girone A di Serie B Nazionale Old Wild West. La squadra di coach Garelli deve fare i conti con le assenze di Poletti e Cavallero. Saronno invece recupera il play Matteo Beretta dopo il forfait di settimana scorsa contro Fidenza e si presenta allo scontro con il roster al completo e affamato di punti salvezza.

Apre le danze Maspero, ritmi elevatissimi in avvio con diversi errori al tiro e problemi di falli per De Capitani che ne commette due nel giro un paio di minuti. Beretta smarca Negri che in transizione spara la tripla del 9-3, si rifugia in timeout coach Garelli per scuotere i suoi dopo l’1/10 al tiro iniziale. Parziale di 5-0 dei Blacks che si riportano a -1, ma Quinti con due layup consecutivi riallontana i padroni di casa. Anche Pellegrini incappa nel problema falli, ben tre commessi in un amen dal nr. 1 saronnese, ma nonostante il bonus falli Faenza sbaglia diversi liberi. Giulietti col suo classico sottomano in rovesciata, Tresso da sotto e infine Beretta con tre liberi allo scadere fissano il punteggio sul 20-10 per Saronno a fine primo quarto.

Il secondo periodo è tutto di capitan Tresso che alla sua solita inesauribile prestanza fisica ed energica aggiunge questa sera un grande apporto offensivo : layup, tripla, un’altra tripla e subito dopo recupero più sottomano in contropiede, fanno 10 punti nel tempino per il capitano e 34-18 per la Robur (massimo vantaggio di serata). Da lì, però, si comincia a scatenare l’offensiva casalinga che con Vico, Fragonara e Poggi rimette in piedi la partita. A metà partita Saronno è avanti 42-37.

Terzo quarto, Faenza c’è, decisamente. Fragonara spara da tre e firma il 46-44, sorpasso e timeout per coach Gambaro. Tornano sopra i biancoazzurri con Negri dalla distanza, ma nell’ultimo minuto Magagnoli da tre, Calbini col sottomano e di nuovo Fragonara con una magica tripla in step-back sulla sirena compiono lo strappo e i Blacks sono a +8, 62-54.

L’inerzia sembra decisamente dalla parte dei romagnoli che volano a +13. Ma lo sappiamo, Saronno non muore mai. Si sblocca Pellegrini che mette ben 9 punti di fila e riporta i suoi a -4. Giulietti segna da sotto a cinquanta secondi dalla fine, 78-77 Faenza. Possesso Blacks, passaggio schiacciato per Poggi in post, anticipo di Nasini che sembra pulito ma non secondo gli arbitri, liberi e di nuovo +3. Giulietti sbaglia la tripla del pari, fallo sistematico su Fragonara che fa 0/2, Saronno ha palla in mano a diciassette secondi dalla sirena. Comincia un’infinita girandola di liberi da entrambe le parti, si arriva al +4 Blacks, mancano dieci secondi. Maspero spara un’incredibile tripla della disperazione quasi da centrocampo, tabella e canestro, -1. Vico fa 2/2 ai liberi, di nuovo +3. Due secondi alla fine, liberi per Beretta. Il primo non entra. L’unica soluzione rimasta è quella di lanciarla contro il ferro e pregare in un rimbalzo. Il rimbalzo arriva, lo prende Maspero che allarga sull’angolo per Nasini che sulla sirena mette un’incredibile tripla che lascia di sasso il PalaCattani, 86-86, sarà overtime.

Ultimi cinque minuti, Fragonara non ne vuole sapere di smettere di segnare, tripla in avvio. La tensione si taglia col coltello, il risultato è in bilico. A un minuto dalla fine finalmente Saronno riesce a rimettere il muso davanti, due liberi di Beretta firmano il 92-91 per i suoi. Fragonara però ha il ghiaccio nelle vene, ennesima tripla del sorpasso, +2 Faenza. Nasini la pareggia ai liberi, ha palla in mano Faenza e la mette sapientemente nelle mani esperte di Ammannato che col gancio fa 96-94. Possesso Saronno che batte la rimessa, ma è di nuovo showtime di Fragonara che recupera un importantissimo pallone e serve ancora Ammannato, a segno il libero del 97-94. Mancano due secondi e in lunetta ci va Maspero. Dentro il primo. Viene riprovata la spaziale giocata del finale di quarto quarto, ma stavolta la fortuna sorride a Faenza. Finisce qui, al termine di una partita incredibile vincono i Blacks per 97-95.

Una delle partite più emozionanti della stagione, grande divertimento per tutti gli spettatori grazie all’alto livello di agonismo messo in campo da entrambe le formazioni, soprattutto nel secondo tempo. La Robur dimostra di avere un cuore enorme e una grinta infinita, chiunque sia l’avversario. E in questo caso, un grande avversario. Faenza trascinata dalle prestazioni monstre di Poggi (21 punti, 19 rimbalzi e 8 assist) e Fragonara (25 punti con 6/9 da tre, 7 assist, 4 rimbalzi e 3 recuperi). Saronno come sempre distribuisce l’offensiva su più giocatori, ben sei giocatori in doppia cifra stasera. Peccato, un grosso peccato. Ma giocando così, i punti prima o poi arriveranno. Si riparte sabato 15 febbraio, in casa contro San Vendemiano.

Maspero 12, Negri 13, De Capitani 0, Beretta 12, Nasini 17, Giulietti 8, Tresso 13, Pellegrini 11, Quinti 9, Paternoster N.E.

