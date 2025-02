Varesotto

BUSTO ARSIZIO – Nel tardo pomeriggio domenicale, alle 18.30, i vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti sul territorio comunale di Busto Arsizio in via Sempione per un cane con una zampa incastrata nella recinzione dell’abitazione.

Gli operatori dei pompieri lo hanno liberato con un divaricatore idraulico e lasciato poi alle cure dei proprietari che al momento del fatto erano assenti. Per la vicenda, dunque, non è mancato il ieto fine, l’animale non avrebbe infatti riportato gravi conseguenze a seguito della propria disavventura.

(foto: alcune immagini dell’intervento che è stato eseguito dai vigili del fuoco del distaccamento bustocco, a Busto Arsizio, per liberare dalla morsa il cane con la zampa incastrata nella recinzione di casa)

