Calcio

Nel weekend di campionato, gli Amici Dello Sport hanno conquistato una netta vittoria per 2-0 contro il Cantello Belfortese, grazie ai gol di Macchi e Castiglioni. Un altro risultato interessante è stato quello tra Arsaghese e Antoniana, con gli ospiti che hanno prevalso per 2-1, grazie a una doppietta di D’Ascanio, mentre per i padroni di casa ha segnato Rizzardelli. La Faloppiese è stata battuta 3-1 dal Valceresio, che ha visto andare a segno Di Iorio, Di Carluccio e Dell’Orto, mentre Cattaneo aveva portato in vantaggio i padroni di casa. Il Gallarate ha vinto 2-0 contro il Tradate Abbiate grazie alle reti di Petruzzi e Quartesan, mentre il Marnate Gorla ha superato 3-2 il France Sport con Izzo protagonista, autore di una doppietta. La Folgore Legnano ha vinto 2-0 contro l’Union Villa Cassano, grazie ai gol di Riccio e Marzola. Infine, l’Union Gorla ha vinto 1-0 contro Garbagnate, con Gomaa protagonista, mentre la Sommese ha trionfato 2-0 in trasferta contro il San Michele grazie alla doppietta di Ba Elhadji.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Macchi, CastiglioniReti: Rizzardelli (Ar), D’Ascanio (An), D’Ascanio (An)Reti: Cattaneo (F), Di Iorio (V), Di Carluccio (V), Dell’Orto (V)Reti: Petruzzi, QuartesanReti: Manuzzato (M), Izzo (M), Izzo (M), Pivato (F), Pivato (F)Reti: Riccio, MarzolaReti: GomaaReti: 33′ pt Ba Elhadji, 11′ st Rig. Ba ElhadjiGallarate 52, Valceresio 44, Folgore Legnano 39, Union Gorla 38, Tradate Abbiate 33, Marnate Gorla 32, Faloppiese 30, Cantello Belfortese 28, Antoniana 28, Garbagnate 27, Union Villa Cassano 23, Sommese 16, France Sport 16, San Michele 15, Arsaghese 14, Amici Dello Sport 11.