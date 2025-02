Calcio

GERENZANO – La partita tra Gerenzanese e Luisago Portichetto, valida per la ventesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda in programma oggi 9 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’impraticabilità del campo di gioco del centro sportivo di Gerenzano resa tale dalle numerose precipitazioni delle ultime ore.

Un match che, visti i risultati odierni tra cui la vittoria del Bulgaro con il Limbiate per 2-1 e l’inaspettata sconfitta del Bovisio Masciago in casa per 0-2 contro il Veniano, può diventare determinante per la lotta salvezza della Gerenzanese che al momento si trova al quattordicesimo posto della classifica con 18 punti. La partita potrà essere determinante anche in ottica play-off vista la distanza di sei punti con una partita in meno del Luisago Portichetto dal Rovellasca. Tra le partite rinviate per maltempo, oltre Gerenzanese-Luisago, ci sono anche Calcio Olgiate-Azalee Gallarate nella terza categoria di Varese e Solbiatese-Mocchetti della seconda categoria.

(foto da archivio)