Calcio

Nella giornata di campionato, l’Atletico Lomazzo ha vinto 2-0 contro il Menaggio grazie alle reti di Bussu e Mariutsyn. Il Veniano ha superato il Bovisio Masciago con un 2-0 firmato da Moyans e Borghi, mentre il Bulgaro ha battuto il Limbiate 2-1 grazie ai gol di Sagna e Ferrario, con Piemontese che ha segnato per gli ospiti. Rinviato il match tra la Gerenzanese e il Luisago Portichetto. In una partita ricca di emozioni, il Giovanile Canzese ha vinto 3-2 contro lo Xenia grazie alla doppietta di Castelletti e al gol di Baragona, mentre per gli ospiti sono andati in rete Vocale e Rescaldani. Il Montesolaro e il Cassina Rizzardi hanno pareggiato 3-3, con Pereira autore di una doppietta per i padroni di casa, mentre Hoxha, Vatnikaj e Di Muro hanno segnato per gli ospiti. Infine, il Rovellasca ha vinto 1-0 contro l’Ardisci E Maslianico grazie a un gol di Michi, mentre il S.C. United ha sconfitto l’Itala 1-0 con rete di Volpi.

Prima Categoria – Girone B -Risultati, marcatori e classifica

Reti: Bussu, MariutsynReti: Moyans, BorghiReti: Sagna (B), Ferrario (B), Piemontese (L)Reti: Castelletti (G), Castelletti (G), Baragona (G), Vocale (X), Rescaldani (X)Reti: Occhionero (M), Pereira (M), Pereira (M), Hoxha (C), Vatnikaj (C), Di Muro (C)Reti: MichiReti: VolpiS.C. United 43, Bovisio Masciago 41, Cassina Rizzardi 40, Montesolaro 38, Rovellasca 35, Ardisci E Maslianico 33, Giovanile Canzese 30, Luisago Portichetto 29, Menaggio 28, Itala 22, Veniano 22, Limbiate 21, Xenia 19, Gerenzanese 18, Bulgaro 17, Atletico Lomazzo 10.