Calcio

LAINATE – In una domenica contrassegnata dal maltempo, non tutti hanno giocato la 20′ giornata, nel campionato di Seconda categoria girone R. In serata il posticipo Dal Pozzo-Polisportiva Veranese con la vittoria del Dal Pozzo – al centro sportivo di Lainate – per 3-1: per la formazione gialloverde una autorete ed il gol di Castelnovo e Spitaleri.

Niente da fare, nel pomeriggio, per la Cogliatese, l’incontro interrno con l’Aurora Desio è stato rinviato.

Risultati

20′ giornata: Cesano Maderno-Giussano 2-1, Cogliatese-Aurora Desio rinviata, Mascagni-Figino rinviata, Novedrate-Polisportiva Di Nova 0-1, Varese-Db Cesano Maderno 3-3, Stella azzurra Arosio-Celtica rinviata, Virtus Cermenate-Molinello rinviata, Dal Pozzo-Polisportiva Veranese 3-1.

Classifica

Polisportiva Di Nova 41 punti, Virtus Cermenate 40, Dal Pozzo 38, Figino 37, Polisportiva Veranese e Cesano Maderno 35, Giussano e Cogliatese 34, Aurora Desio 28, Db Cesano Maderno 27, Varedo 23, Molinello 21, Novedrate 19, Celtica 13, Mascagni 8, Stella azzurra Arosio 6.

(foto archivio)

09022025