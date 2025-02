Calcio

BUSTO ARSIZIO – Sconfitta di misura per l’Amor Sportiva nella partita disputata oggi 9 settembre nel centro sportivo comunale di Busto Arsizio ospite, in occasione della ventesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, del Busto 81 Calcio.

Il risultato si sblocca dopo la prima mezz’ora di gioco del primo tempo quando, precisamente al 34′, Mucchi trova la rete che porta in vantaggio i padroni di casa del Busto. Al 10′ della ripresa il Busto 81 Calcio raddoppia le distanze con gli avversari ancora una volta con Mucchi che insacca il pallone in rete e firma la doppietta personale. La reazione dei saronnesi dell’Amor Sportiva arriva solamente al 68′ con la concretizzazione dagli undici metri di un calcio di rigore di Pilato.

Dopo il pareggio per 2-2 della scorsa settimana con l’Union Oratori Castellanza, l’Amor Sportiva rimedia una sconfitta in uno scontro diretto della parte medio-bassa della classifica. La distanza dalla zona play-out per i saronnesi dell’Amor si riduce ad un solo punto vista la vittoria della Borsanese per 2-1 sul Lonate Ceppino e la sconfitta odierna con il Busto 81 Calcio che, invece, sale a quota 26 punti.

(foto da archivio)