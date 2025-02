Calcio

LAZZATE – Nessuna distrazione per l’Ardor Lazzate nel testa coda della domenica pomeriggio, 5′ di ritorno di Eccellenza, allo stadio di via Laratta contro il fanalino di coda Robbio Libertas. I brianzoli si sono imposti 3-0: in gol al 3′ bomber Giangaspero, poi al 5′ Becerri. Insomma, una gara che si è subito incanalata in una direzione ben precisa. Ultimo sigilli di Becerri al 28′ della ripresa.

Risultati

22′ giornata. Sabato: Pavia-Caronnese 1-1. Domenica: Base 96 Seveso-Cinisello 2-0, Casteggio-Rhodense 1-2, Ispra-Vergiatese 1-2, Lentatese-Legnano 0-1, Mariano-Meda 2-1, Sestese-Sedriano 6-0, Solbiatese-Fbc Saronno 5-1, Ardor Lazzate-Robbio Libertas 3-0.

Classifica

Mariano 49 punti, Pavia e Solbiatese 47, Rhodense 46, Ardor Lazzate e Caronnese 44, Fbc Saronno 35, Sestese 28, Vergiatese e Sedriano 25, Cinisello 24, Lentatese 23, Legnano e Meda 22, Casteggio 21, Ispra 18, Base 96 Seveso 13, Robbio Libertas 12.

(foto archivio: bomber Becerri della Ardor Lazzate)

